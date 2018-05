Under overfladen i kohaven

Med gummistøvler, fotobakker, lupglas og vandhulsketchere undersøger vi lørdag 12. maj mellem klokken 12 og 14 Hellebæk Kohaves vandhuller for liv under overfladen. Hvordan kender du forskel på en larve af guldsmed og vandnymfe? Se rygsvømmere, bugsvømmere, hvirvlere og vandkalve. Vores turleder er én af Danmarks bedste eksperter i vandhullernes smådyr. Mødested: P-pladsen. Turleder: Mogens Holmen. Turen er velegnet for børnefamilier - også med mindre børn. Turen er gratis for medlemmer. For andre er prisen 20 kroner, lyder det fra arrangøren: Hellebæk Kohaves venner.