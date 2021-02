En lejlighed på Rosenhøj eller Sabroesvej kan stadig fås til under to millioner kroner. Foto: Andreas Norrie

Umuligt at købe en villa til 2 mio. kr. i Helsingør

Endnu kan man finde en lejlighed under de 2 mio. - men man skal skynde sig.

Helsingør - 06. februar 2021 kl. 04:04 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen

- Et hus til to millioner kroner i Helsingør Kommune ?

Der bliver helt stille i telefonen, da vi spørger ejendomsmægler Kim Nielsen, indehaver af Danbolig i Helsingør, om han har et sådant hus til salg.

For en villa til to millioner kroner er umulig at opdrive i området omkring postnummer 3000. Med mindre det da skal være et nedrivnings modent hus i totalt forfald.

Væk fra bymidten Anderledes ser det ud med lejligheder - omend udbuddet ikke er så stort.

- Taler vi selve bymidten, så er det væsentligt dyrere, end hvis vi kommer bare fem-ti minutter væk fra centrum - eksempelvis Rosenhøj, Gurreparken og Sabroesvej. I bymidten kan man måske være heldig at finde en to værelses lejlighed til omkring 2 millioner kroner, men udenfor - og stadig i 3000 Helsingør - får man mere for pengene. Her koster en tre værelses på omkring 80 kvadratmeter i omegnen af de to millioner kroner, vurderer Kim Nielsen.

Finanskrisen trak ud Han har været indehaver af Danbolig siden 1982 og har fulgt en utrolig udvikling på boligmarkedet gennem årene. - Finanskrisen slap først sit tag i boligmarkedet i Helsingør i 2015, hvor det i Københavns området allerede var i 2011.

I 2012-13 og 14 skete der et lodret fald i priserne heroppe. Lejlighederne faldt 51 procent i pris under og lige efter finanskrisen, men i 2015 kunne vi igen begynde at se solen skinne, og markedet har siden taget fart - så hurtigt, at priserne næsten stiger, mens vi sidder her og taler.

Priserne stiger Mens man kan være heldig og finde en lejlighed til under to millioner kroner er det stort set umuligt at finde en villa til den pris.

Almindelige standardvillaer koster mellem 3,5 og 4 millioner kroner. I eksempelvis Ålsgårde er det lidt billigere. Her koster en pæn 60'er-70'er villa på 150 kvadratmeter mellem 3,3 og 3,7 millioner kroner, fortæller Kim Nielsen.

Men en ting er sikkert: Priserne stiger hele tiden.

- For fire år siden kunne man købe en 3-værelses lejlighed i Gurreparken for 1 million kroner - nu er prisen det dobbelte.

Kvadratmeterprisen for tinglyste hushandler var sidste år 25.611 kroner - året før 23.907 kroner. I 2019 kunne man få 84 kvadratmeter for to millioner kroner. Sidste år var det 78 kvadratmeter for to millioner kroner, viser statistikken.

