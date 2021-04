Ulykkesbilist var påvirket af narko

Den 52-årige mandlige fører af en varebil, som torsdag eftermiddag klokken 13.46 kørte ind i en parkeret bil på Nordre Strandvej i Ålsgårde, viste sig at være påvirket af narkotika, oplyser Nordsjælland Politi.

Varebilen væltede om på siden, og den 52-årige måtte en tur på skadestuen til tjek efter uheldet, og her blev det konstateret, at han var påvirket af narkotika. Manden blev sigtet for forholdet.