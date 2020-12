Ulykkelig værtshusejer: Jeg er bedrøvet for vores gæster

- Hvis det er det, der skal til, for at vi kan få smittetrykket ned, så er det det, vi gør. Og så skal vi huske på, hvor heldige vi har været med at kunne holde åbent i forhold til restriktionerne i andre lande, lyder det fra Rebecca Garde Sørensen.

- Men hvis vi kan gøre en forskel ved at holde lukket i en måned og på den måde komme over på den anden side, så gør vi det, selvom jeg er ulykkelig over, at vi skal holde lukket midt i højsæsonen.