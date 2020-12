Ultimativ action-komedie på Kulturværftet

-Vi har i den sidste tid lært, at publikum i Helsingør ikke kun går i teatret for at opleve kunst eller for at blive underholdt, men at teater også har stor betydning for fællesskabet. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at holde liv i fællesskabet i denne udfordrende tid. Den anden side af medaljen er, at kunstnerne er ekstremt pressede. Vi har således i efteråret gjort, og vil også i den kommende tid gøre, alt hvad vi kan, for at åbne flere muligheder for at kunstnere og publikum kan finde sammen, siger Jens Frimann Hansen, leder af Helsingør Teater.