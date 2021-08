Ulovlige parkeringer standsede vejarbejde

Klokken 09.11 tirsdag blev det anmeldt, at en række køretøjer holdt parkeret på Søndre Strandvej til trods for, at der var opsat skilte om, at det var forbudt at parkere på stedet. De ulovlige parkeringer var årsag til, at planlagt vejarbejde på stedet ikke kunne påbegyndes. Der blev forsøgt opnået kontakt med ejerne af de parkerede køretøjer med henblik på at få dem til at flytte deres køretøjer, men dette var ikke i alle tilfælde muligt. En patrulje kørte efterfølgende til stedet, og her blev der udstedt parkeringsudgifter til syv parkerede køretøjer, oplyser Nordsjællands Politi.