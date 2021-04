Fiskeristyrelsens kontrolskib, Havternen, sejler jævnligt ud for at finde ulovlige fiskeredskaber. Foto: Privatfoto

Ulovlige net i jagt på dansk kaviar

Sæsonen for garnfiskeri efter stenbider - og den eftertragtede rogn - er startet, og det betyder at mange fiskere har lagt net- og bundgarn i Øresund. Der findes dog fritidsfiskere, der tyr til lyssky metoder, og derfor bruger bundgarn, der er længere eller højere, end reglerne tillader.

Fiskeristyrelsens kontrolskib, Havternen, har dog været på vist for at finde fiskeriredskaber, der ikke lever op til reglerne.

- På vores fiskerikontrolture den seneste tid har vi blandt andet mellem Sletten og Helsingør afdækket ni ulovlige sæt fritidsredskaber. Overtrædelsen for alle ni sæt bestod i, at garnene var både for lange og for høje, siger skibsfører på Havternen, Jesper Herning Karlsen.