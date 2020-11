Ulovlige Strandvejs-mure får lov at stå

Den står skinnende hvid, to meter høj og fuldstændig ugennemtrængelig for det nysgerrige blik. Og det får den lov til, for et flertal By-, Plan- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune har på efterbevilling givet en mur langs Nordre Strandvej i Ålsgårde lov til at blive sående - i en let afkortet version - til trods for, at lokalplanen forbyder mure og »døde« hegn og i stedet kræve grønne, levende hegn.