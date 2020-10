Ukendte gerningsmænd opdaget via app

Klokken 18.00 anmeldte en beboer på Stubvænget i Espergærde, at hun på sin boligs overvågning via en app kunne se, at to ukendte mænd var løbet væk fra stedet klokken 17.44, og beboeren mistænkte, at de to ikke havde rent mel i posen, da de havde befundet sig på beboerens grund og udvist stor interesse for huset. Mændene løb til venstre fra Kløvermarken, da de stak af.