Uenighed om street food-boder på hjørne

Helsingør - 21. april 2018 kl. 04:24 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i by-, plan- og miljøudvalg siger ja til tre år lang dispensation til midlertidigt madmarked på »Det fedtede hjørne«. Tilbage i 2015 godkendte Byrådet en lokalplan for projekt om et torvehalslignende byggeri på »Det fedtede hjørne« på hjørnet af Øresundsvej og A.R. Friisvej.

Imidlertid er lokalplanens permanente byggeri ikke blevet sat i gang. I første omgang blev projektet standset af en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor klagerne dog ikke fik medhold.

Nu har ejerne af grunden repræsenteret ved direktør Søren Purup foreløbig droppet at sætte gang i byggeriet.

Det fremgår nemlig af referatet fra det seneste møde i by-, plan- og miljøudvalget udvalget, at ejerne af grunden har søgt om dispensation til at indrette et midlertidigt street food-marked i yderligere tre år frem.

Madboderne, som skal indrettes i containere eller som selvstændige boder, skal kunne holde åbent fra maj til september, fremgår det af ansøgningen, som fik et ja fra et flertal i udvalget bestående af R, K og EL. Imod stemte Socialdemokratiets to medlemmer af udvalget, som Peter Poulsen og Claus Christoffersen, som kun ønskede at give en dispensation et år frem, mens stedet ejere opfører den bygning, som blev beskrevet i lokalplanen.

Musik og teltdug

Flertallet i udvalget sagde også på mødet ja til, at boderne kan forbindes af en teltoverdækning, som kan sikre tørvejr til op til 150 mennesker. Derudover ansøgte folkene bag projektet om, at der i løbet af sommeren kan afholdes op til fem koncerter med elektrisk forstærket, at der bliver givet en alkoholbevilling, og det bliver muligt at holde åbent helt til klokken 02 fra 16. juni og frem til 31. august. Disse spørgsmål skal dog behandles af Bevillingsnævnet og ikke af by-, plan- og miljøudvalget.

Nabo-café er utilfredse

Det fremgår af forvaltningens sagsfremstilling, at dispensationsansøgningen har været i nabohøring, og der er kommet tre indsigelser.

Den ene af de kritiske svar kommer fra Café Hornbæk Strand, som ligger på den anden side af vejen. Caféens ejere kritiserer i høringssvaret street food-markedet for at være konkurrenceforvridende, da konceptet i store træk minder om caféens både når det kommer til mad og live musik, og at ejerne samtidig slipper for udgifter til at opføre og drive lokaler.

Dårlig stemning

Derudover mener ejerne af Café Hornbæk Strand, at madmarkedet har skabt dårlig stemning i forhold til naboer på grund af larm og fester. Endelig kritiserer indehaverne af nabocaféen, at gæsterne fra madmarkedet i stor stil bruger caféens toiletter. Caféejeren mener også, at madmarkedet er med til at gøre det sværere at drive restaurant og café på helårsbasis i Hornbæk.

På trods af kritikken, så fastholder forvaltningen i Center for By, Land og Vand, at man ganske vist fra kommunens side bør arbejde for et permanent byggeri, men anvendelsen af pladsen er i fin overensstemmelse med lokalplanen.