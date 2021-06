Den kommunale ledelse har fået fodboldfeber og har besluttet at rykke byrådsmødet i næste uge af samme grund. Det er det eneste rigtige, lyder det fra borgmester i Helsingør Benedikte Kiær (th.), som her er sammen med kommunaldirektør Stine Johansen og førstnævntes børn. Foto: Kenn Thomsen

Uenighed om landskamp skal flytte byrådsmøde: - Alt andet ville være en hån

Byrådsmødet i Helsingør er ekstraordinært blevet flyttet på grund af den kommende landskamp mod Rusland. Borgmester Benedikte Kiær (K) mener, det ville være en decideret hån at holde mødet oveni kampen

Byrådsmøderne i Helsingør finder altid sted om mandagen, og sådan er det bare.

Det er lige før, at svenskerne skal genoptage krigen fra 1500-tallet og begynde på en ny invasion af Kronborg, før det overhovedet kan komme på tale at rykke mødet.

Borgmester Benedikte Kiær (K) kan således ikke huske, at byrådsmødet - i hendes tid på posten - er blevet rykket til en anden ugedag. I så fald har det været grundet et sammenfald med en helligdag, men det bliver der lavet om på nu. Byrådsmødet i næste uge er blevet rykket til om tirsdagen, og det er der en helt særlig grund til.

- Det er simpelthen, fordi Danmark spiller mod Rusland. Jeg tror, rigtig mange byrådsmedlemmer er glade for det, men det er ikke kun et spørgsmål om os byrådsmedlemmer. Vores møder er og skal være offentlige, fordi der er nogle, der gerne vil følge med, og det vil være en hån, hvis vi lagde mødet samme dag, siger borgmester Benedikte Kiær.

Danmark spiller klokken 21.00, og Helsingørs byrådsmøder begynder normalt klokken 17.00, men det er altså blevet vurderet, at det tidsmæssigt er nødvendigt at flytte mødet.

Går ikke op i fodbold Også sydpå i Fredensborg Kommune er der planlagt byrådsmøde samme dag som landskampen, men her har man valgt at holde fast i traditionerne - mødet bliver ikke flyttet eller aflyst på trods af den meget afgørende kamp. Tilmed begynder møderne i Fredensborg Kommune først klokken 18.00, men alligevel frygter borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ikke, at mødet kolliderer med kampen.

- Jeg tror, det bliver et kort byrådsmøde - jeg er jo tilhænger af korte møder, siger borgmesteren, der ganske enkelt ikke mener, at politikerne på den måde skal tage hensyn til en fodboldkamp.

- Vi flytter ikke møder. Vi holder det helt som planlagt. Mange er interesseret i kampen, men vi skal også respektere, at folk er forskellige, og nogle går ikke op i fodbold, lyder det.

Byrådsmøderne er et vigtigt forum for den demokratiske samtale - blandt andet fordi alle politikere er repræsenteret her i modsætning til fagudvalgene. I byrådet skal der være god tid til diskussion, og alle skal have ret til at komme til orde, men med en gevaldig bagkant i form af den største landskamp i mange år, er det ikke utænkeligt, at nogle politikere muligvis vil forhaste sig.

- Det er deres udfordring. Vi kører det som planlagt, og der er tid nok til det hele. Hvis nogle så skynder sig, så er det jo sådan, det er her i livet, hvis man vil nå noget, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Respekt for medarbejdere I Fredensborg er mandagen altså helliget politik, mens den næste mandag undtagelsesvis i Helsingør er helliget fodbolden. Beslutningen om at rykke byrådsmødet i netop Helsingør hænger da også - ifølge borgmester Benedikte Kiær - sammen med byens aktuelle status som landsholdets hjemby.

- Helsingør er lejr for landsholdet, så det ville være et mærkeligt signal at holde mødet frem for at se drengene spille. Så det er både ud af respekt for medarbejderne og byrådsmedlemmerne, og så fordi det vil være et mystisk signal ikke at flytte mødet, når nu vi har mulighed for det.

Danmark spiller tredje og sidste kamp ved det indledende gruppespil ved EM på hjemmebane mandag, hvor Rusland venter. Hvis resultaterne flasker sig, og Danmark vinder kampen kan holdet stadig nå at gå videre.