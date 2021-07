Sådan så deponianlægget i Skibstrup ud, da det blev åbnet i 2009. I dag er det ved at være fyldt. Der er tykke ler- og plastmenbraner i bunden af anlægget. Foto: Forsyning Helsingør

Udvidelse af losseplads bliver markant mindre

Planerne om at udvide deponiet ved Skibstrup Affaldscenter på ny grund er taget af bordet. Nu forbereder forsyningsselskab sig på en mindre udvidelse, som kommer til at sket inde på den nuværende grund.

Helsingør - 23. juli 2021

Hvis udviklingen fortsætter som normalt, så er der ikke mere plads tilbage i deponiet på Skibstrup Affaldscenter om allerede i 2024.

Det var baggrunden for 100 procent kommunalt ejede Forsyning Helsingør, der ejer stedet, for et par år siden foreslog en udvidelse af anlægget på et areal mod syd i forlængelse af anlægget.

Denne store plan ville dog kræve et helt nyt plangrundlag VVM-undersøgelser, drikkevandsundersøgelser og meget andet.

Det var en del af baggrunden for, at bestyrelsen for Forsyning Helsingør før jul besluttede at droppe planerne om en udvidelse af deponiet. I stedet vil området indgå i det stort anlagte projekt om en solcellepark bag affaldscentret.

På det seneste bestyrelsesmøde i Forsyning Helsingør lige før sommerferien var fremtiden for affaldscentret igen på dagsordenen. For problemerne med udsigt til pladsmangel forsvinder ikke.

Tvunget til at lukke kompostanlæg

Med andre ord, så er der kun få år tilbage, hvis man fortsætter med at modtage affald i det tempo, som man har i dag.

På det seneste bestyrelsesmøde fik Forsyning Helsingørs ledelse imidlertid grønt lyst til at gå videre med en plan for at udvide kapaciteten på deponiet, så det vil kunne klare presset yderligere 6,6 år, fremgår det af det netop offentliggjorte mødereferat.

Løsningen, som bliver betegnet som økonomisk attraktiv, går ifølge referatet ud på, at etablere lodrette barrierer i højden, og derved øge kapaciteten. Det hører også med til billedet, at en del af udvidelsen kan ske på den del af pladsen, som rummer et komposteringsanlæg. Dette anlæg er der nemlig udsigt til, at selskabet vil blive tvunget til at lukke. Det skyldes en et mål i loven »Klimaplanen for Affald« om, at kommuner ikke længere skal drive genanvendelsesanlæg, og denne opgave indenfor fem år skal overlades til private.

De 6,6 års forlænget levetid kan faktisk blive til 13,2 ,hvis man vælger at standse for deponering af affald fra andre kommuner. I dag er det nemlig kun halvdelen af affaldet på SAC, der kommer fra Helsingør Kommune og forsyn.

Det er vurderingen, at man kan lave en udvidelse med lodrette barrierer for cirka 2,5 millioner kroner, lyder det fra Forsyning Helsingør.