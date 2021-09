Helhedsplanen for Hornbæk Havn og Strand forventes færdig i begyndelsen af 2022. Foto: Andreas Norrie

Udvidelse af Hornbæk Havn? Kommentarer strømmer ind

Helsingør Kommune har modtaget 115 kommentarer og ideer til en ny helhedsplan for Hornbæk Havn og Strand. Og særligt ønsket om at udvide havnen skaber debat.

Helsingør - 09. september 2021

Ventelisten på en bådplads i Hornbæk Havn tæller nu 182 tålmodige bådejere. Alle har de betalt 500 kroner i depositum for at stå på listen, som en slags sikkerhed for, at listen kun tæller seriøse bådejere, der oprigtigt ønsker sig en plads i havnen. Det oplyser havnefoged Morten Saabye, der samtidig beretter, at han endnu ikke har modtaget nogen som helst opsigelser af bådpladser for 2022, og dermed kan være en anelse bekymret for, at ventetiden er på vej mod at blive rigtig mangeårig. I hvert fald hvis der ikke gøres noget nu.

Netop op det er hans tungeste argumenter i debatten om udvidelsen af Hornbæk Havn: At det er synd for de mange borgere, der har købt en båd, og som i bund grund rigtig gerne vil have den liggende i Hornbæk, men som i stedet må cirkle rundt mellem havne på grund af pladsmanglen.

- Jeg synes, det er trist, at nogen må vente så længe på bådpladser. En udvidelse af havnen vil give plads til flere, ligesom det vil have mange andre gode fordele for byen, siger han og fortsætter:

- Der vil komme en meget større legeplads til børnene, byen vil få flere turister, som er godt for de handlende her i byen, og der vil komme endnu mere liv på havnen.

115 henvendelser

Debatten om en udvidelse af Hornbæk Havn kommer i kølvandet på udmeldingen om en omfattende renovering af havnen i den kommende tid. Østre mole og kaj er fra 1920 og er så i alvorlig forfald, at der inden længe vil være risiko for at dele af molen falder sammen. Og når nu investeringspungen alligevel skal op af lommen, så ville det da være oplagt at se på muligheden for at udbygge havneområdet en smule, så flere kunne få en bådplads - i hvert fald set fra havnens perspektiv.

I april besluttede Byrådet så at igangsætte tilblivelsen af en helhedsplan for området, og det arbejde blev indledt med en idéfase, hvor borgere og andre interessenter kunne komme med inputs og kommentarer til projektet. Nu er høringsperioden ovre, og den kastede 115 henvendelser af sig - om alt fra beskyttelse af natur- og kulturværdier til forbedringer af parkeringsforholdene.

Nej tak til 'marina'

Særligt udbredt blandt de indkomne kommentarer er en vis skepsis over udvidelsen af havnen. Ifølge kommunens analyse af ideerne, der fremgår af dagsordenen for det kommende møde i By-, Plan- og Miljøudvalget, er der især en udbredt frygt for, at en udvidelse af havnen vil gøre den til en stor såkaldt 'marina', som man ifølge henvendelserne kender det fra Rungsted og Vallensbæk Havne.

- Det her er et argument, jeg slet ikke forstår. Altså hvad er en marina? Og hvis man mener en stor havn som Rungsted Havn, så er der slet ikke noget at frygte. Der er tæt på tusind bådpladser, her har vi 200. Det er da kæmpestor forskel. Samtidig vil vi i Hornbæk stadig forblive kringlet og kroget, som vi kender den, og ikke med de lange lige broer. Vi får ikke en Rungsted Havn i Hornbæk, forsikrer Morten Saabye.

Udvidelse mod vest? Mens nogle af borgerhenvendelserne omhandler direkte modstand mod en udvidelse af havnen, så er en anden stor del mere positivt indstillet. Flere udelukker ikke en udvidelse, men efterspørger i stedet en undersøgelse af muligheden for en vestvendt udvidelse. Her lyder et argument eksempelvis, at det vil give den fordel, at badegæster ikke vil gå i vandet på den del af stranden, der er farlig på grund af hestehuller, men det forslag er ikke realistisk, mener Morten Saabye.

- Det vil desværre ikke kunne lade sig gøre. Det ville blive meget meget dyre - måske fem gange så dyrt, fordi vi så skal have bygget en helt ny stor ydermole. Det vil desuden heller ikke fjerne de farlige steder på stranden. Det vil i stedet bare rykke problemet. Hestehullerne vil bare være ved den nye mole, siger han.

Flere pladser, flere penge Udover at nedbringe ventelisten på bådpladser vil en udvidelse af havnen ifølge Morten Saabye også sikre en større indtjening. Penge som havnen har brug for.

- Vi bruger hvert år rigtig mange penge på at få graven sand væk, så vi ikke sander inde. Vi har derfor brug for ekstra penge, og det vil vi få, hvis vi udvidede havnen med flere bådpladser, forklarer han.

Sammenhæng

Det er langt fra alle 115 borgerhenvendelser, der direkte berør havneudvidelsen. Flere fremhæver i stedet andre vigtige emner, som en heldhedplan for området i deres øjne bør tilgodese. Som generelt at indtænke byens værdier. De kulturhistoriske eksempelvis. For at imødekomme dette fremhæver administrationen, at der bør være tydelige kulturhistoriske referencer, der er med til at formidle historien om Danmarks første badeby med malere og det fine borgerskab.

Generelt fylder sammenhæng i byen - mellem butikslivet, strand og havn en del, mens også sammenhængen med resten af kommunen fremhæves som vigtig. Flere efterspørger en tydelig videreførelse af Nordkyststien gennem byen.

Hornbæk Havn har ansøgt Kystdirektoratet om at udvide havnebassinet med cirka en fjerde del af det nuværende bassin. Ansøgningen er sat i bero, fordi udvidelsen af havnen omfatter forhold på land. Her er det Helsingør Kommune, der er planmyndighed, og derfor skal en planproces igangsættes. Det bliver den med udarbejdelsen af helhedsplanen for Hornbæk Havn og Strand.

