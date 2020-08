Busterminalen ved Prøvestenscentret så Christian Holm Donatzky gerne var fyldt op af el-busser. Foto: Allan Nørregaard

Udvalgsformand slår fast: Vi gør ikke nok

Transport er den største synder hvad angår C02-udledning i Helsingør. På trods af faldende udledning, så ligger tallet fortsat for højt, mener udvalgsformand, Christian Holm Donatzky.

Helsingør - 23. august 2020

Transport er nu den største kilde til C02-udledning i Helsingør Kommune. Det viser nye tal fra Rambøll, hvis analyse afslører, at transport tegner sig for 52 procent af den samlede CO2-udledning i kommunen, mens opvarmnings- og elforbruget står for henholdsvis 22 og 20 procent af den samlede udledning. De resterende 6 procent skyldes ikke energirelaterede kilder såsom landbrug, affald og spildevand. Udledningen fra transport ligger på de 52 procent, på trods af, at der er sket et fald på 14 procent i CO2 udledningen inden for transport siden 2017. Det fald skyldes primært en reduktion af udledning fra personbiler ved vejtransport, togdrift og de ikke-vejgående mobile kilder.

Samlet er der siden 2008 sket en reduktion på 25 procent på transportudledning. Det er en af de mindre reduktioner, sammenlignet med blandt andet det samlede elforbrug, hvis CO2-udledning er faldet 84 procent siden 2008, samt udledningen fra fjernvarme, som er faldet 71 procent siden 2008. Det er noget som formand for By-, Plan og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky, ikke er tilfreds med.

- Vi gør ikke nok, hvis du spørger mig. Hjemmeplejen skifter til el-biler, men den udvikling skal gå hurtigere. Vi foreslog sidste år at få el-busser til byen, men havde ikke opbakningen til det. Det virker det heldigvis til vi har nu, så det vil være et stort skridt frem. Desværre kan det tidligst blive indført fra 2023, siger han.

Alternativer For Christian Holm Donatzky handler det om at gøre alternativerne til bilen mere attraktive. Personbiler udgør nemlig den største kilde til C02-udledning med en andel på 37 procent af transport-udledningen i 2019. Cyklistplanen, som årligt får 2 millioner kroner, foreslår Donatzky at hæve, ligesom el-biler og busser kan gøres mere attraktive.

- Vi skal sikre, at vi har nok ladestandere til el-biler og om setuppet er godt nok. Vi skal sørge for, at der går nok busser og at de passer med den kollektive trafik, ikke mindst kystbanen, siger han.

Samlet set er udledningen af drivhusgasser i Helsingør Kommune faldet 51 procent siden 2008 og 23 procent siden 2017. Det betyder at udledningen af C02 ligger på 3,2 tons pr. borger pr. år, viser Rambølls analyse. Målet for Helsingør Kommune er at få sænket udledningen til 1,7 tons pr. borger pr. år i 2030.