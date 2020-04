Bryggerdatter Henriette Wiibroe fik i 1900 bygget landliggervillaen Strandhuset. Nu standser udvalg plan om en 221 kvadratmeter stor villa indenfor husets oprindelige grund. Foto: Andreas Norrie

Udvalg standser plan om ny villa på strandvej

Helsingør - 07. april 2020 kl. 04:30 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er god grund til at værne om den mange steder begrænsede udsigt til Sundet fra Nordre Strandvej - og en kommunal dispensation ville med stor sandsynlighed blive underkendt af Planklagenævnet.

Omtrent sådan lød konklusionen fra et enigt by- plan- og miljøudvalg, der på det seneste møde skulle behandle en ansøgning fra ejerne af villaen Strandhuset på Nordre Strandvej 76C, som ville bygge opføre en villa med udhus på en del af husets oprindelige grund nord for villaen.

For at byggeriet af en skitseret villa på 221 kvadratmeter med carport og udhus skulle kunne opføres ville det kræve en kommunal dispensation for såvel lokalplanen 1,6 » For et område mellem Øresund og Nordre Strandvej« samt for skovbyggelinjen.

I forhold til lokalplanen, så vil projektet betyde, at der skulle dispenseres for afstanden til vandet, som er fastsat gennem en byggelinje. Derudover vil byggeriet af det planlagte hus med saddeltag vil ske indenfor skovbyggelinjen.

Forvaltningen i Center for By, Land og Vand vurderer, at en dispensation fra skovbyggelinjen med største sandsynlighed ved blive underkendt i Planklagenævnet, som generelt har en restriktiv praksis på området. Derudover vil en dispensation fra lokalplanen være i strid med lokalplanens intention, fremgår det af forvaltningens sagsfremstilling.

Omvendt har ejerne af huset argumenteret for, at kommunen har givet dispensation til en udstykning i 2019, og at byggeriet overholder lokalplanens generelle principper i forhold til blandt andet bebyggelsesprocent.

Forvaltningen fastholder dog i den forbindelse, at det i forbindelse med udstykningen blev understreget, at det ikke betød, at der ville blive dispenseret mere eller mindre fra skovbyggelinjen