Fem naboer er er kommet med indsigelser i forhold til dette planlagte byggeri. Visualisering: m2plus

Udvalg siger nej blankt nej til ny liebhaver-villa

Helsingør - 09. marts 2018 kl. 04:28 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et By-, Plan- og Miljøudvalg siger nej til at give dispensation til Strandvejs-villa i moderne stil. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Lokalt i det gamle Espergærde har der igennem en længere årrække været udtalt utilfredshed med, at der fra forvaltning og politikeres bliver set for let på byggerier, som går imod bogstav eller intentioner i lokal- og kommuneplaner, og ikke tager hensyn til området øvrige bebyggelse.

Men på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget blev en dispensationsansøgning i forhold til »Lokalplan 3.5, Et område mellem Øresund og Gammel Strandvej« fra ejerne af adressen Gl. Strandvej 213C, som vil opføre en ny villa, afvist af politikerne. Afvisningen kom selv om indstillingen fra embedsmændene i Center for By, Land og Vand var, at der skulle gives de nødvendige dispensationer.

Nyt udvalg

- Jeg ved godt, at der gennem tiden er blevet givet dispensationer til byggerier i området i forskellig og moderne stil. Men vi er et nyt udvalg, og vi har vurderet, at der er tale om et projekt, som kræver dispensation for nærmest samtlige dele af lokalplanen, og det syntes vi ikke var rimeligt, siger Christian Holm Donatzky(R).

- Lokalplanen for området er af ældre dato, men slå fast, at der er nogle værdier i området, som man skal værne om, siger udvalgsformanden.

Fladt og moderne tag

Villaen, som skal afløse et ældre enfamiliehus på grunden, skulle ifølge ansøgningen til kommunen bygges med fladt tag på trods af, at lokalplanen stiller krav om såkaldt saddeltag - åltså skråt tag. Derudover skulle der også dispenseres fra lokalplanens begrænsninger af den maksimale højde på facade og gavle mod Øresund. Her var højden på mere end de tilladte 3,5 meter. Derudover skulle der også gives dispensation for husets dybde og tagmaterialet.

Tre andre fik lov

Forvaltningen anerkender i sin sagsfremstilling disse forhold, men valgte at indstille projektet til dispensation, da der er tale om et moderne byggeri, som passer med visionen om at tiltrække flere familier samt det faktum, at der blandt på tre adresser på Gl. Strandvej i Espergærde er blevet givet tilladelser til lignende nye villaer med flade tage .