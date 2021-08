Det er i dette område, at de nye kunstgræsbaner skal bygges. Det skal også opsættes 6 styk 18 meter høje lysmaster. Illustration: Helsingør Kommune

Udvalg satte gang i kunstgræs-byggeri

By-, Plan- og Miljøudvalgets flertal har givet byggetilladelse til byggeriet af kunstgræsbaner plus lysmaster ved Nordkysthallen.

Helsingør - 19. august 2021 kl. 04:22 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

For fodbolden i Ålsgårde har det været et stort ønske, men for 19 naboer fordelt på 12 hustande omkring Falkenbergvej er begejstringen til at overse. Disse naboer har nemlig indsendt høringssvar med 340 kritikpunkter, som tidligere omtalt i avisen.

Men efter det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget blev der givet den nødvendige byggetilladelse til det cirka 7 millioner kroner dyre projekt, fortæller udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R).

Kun EL's medlem af udvalget Jørgen Bodilsen stemte imod at give tilladelsen på grund af partiets generelle modstand mod fodboldbaner med plasticgræs og mikroplast.

Udvalget havde forud for mødet været på besigtigelse på stedet sammen med nogen af naboerne.

Så langt fra naboerne som muligt

- I forbindelse med sagen indstillede vi, at de nye baner skulle placeres så tæt på tennisbanerne som muligt, for at skabe mindst gene for naboerne, siger Christian Holm Donatzky(R).

Tilladelsen fra udvalget omfatter en fodboldbane i kunstgræs plus to mindre tillægsbaner samt seks lysmaster i 18 meters højde.

Forurening med lys og plast Naboerne til den kommende bane har blandt andet kritiseret generne fra lysmasterne, muligheden for at mikroplast fra banerne skal havne i en nærliggende sø, regnvandsbassin, og manglende hensyntagen til, at der findes flagermus tæt banen.

Forvaltningen i Center for By-, Land- og Vand er dog af den opfattelse, at der ikke er fare for at søens tilstand vil blive forværret trods naboskabet til kunstgræsbanen. Ligeledes mener forvaltningen, at træbevoksningen ved banerne ikke er gammelt nok til at huse flagermus, kan man læse i sagsfremstillingen.