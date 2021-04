Udvalg sætter foden ned: Bygherrer må også overholde lokalplaner

By-, Plan- og Miljøudvalget valgte mandag at afvise seks ud af ni dispensationsansøgninger ved det nye boligbyggeri på Triumph-grunden. Lokalplanerne skal overholdes, lyder det fra formanden

Da By-, Plan- og Miljøudvalget mandag eftermiddag afviste en række dispensationer, som ejendomsudviklervirksomheden Raundahl og Moesby havde søgt i forbindelse med opførelsen af 211 nye boliger i det gamle industrikvarter i Espergærde, var det ifølge udvalgsformand Christian Holm Donatzky (R) et klart signal til bygherrerne om, at de ikke bare kan omgå de vedtagede lokalplaner ved at søge dispensationer.

