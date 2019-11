Udvalgsformand Gitte Kondrup skal snart sammen med udvalget besøge London på studietur. Her skal de blive klogere på, hvordan man få udsatte elever styrket ved at parre dem med elever fra ressourcestærke hjem.

Udvalg på rejse for at øge social mobilitet

De har to faglige dage i London, hvor de tager til med et fokus på kvalitet i dagtilbud, udvikling af skolen og digitalisering.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal til foråret på studietur til London for at hente inspiration til, hvordan kommunen forbedrer dagtilbud og skoler.

