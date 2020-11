Indenfor de grønne streger bliver der 2 timers parkering op til jul. Illustration: Helsingør Kommune

Udvalg opfylder nogle af handlens juleønsker

Parkering i 2 i stedet for 1 time skal sammen med blandt andet mere udeservering være med til at sikre årets julehandel i indre by.

Helsingør - 19. november 2020 kl. 21:13 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

- Det er kun os forbrugere, der kan sikre, at vi har de butikker og restauranter efter coronaen, som vi gerne vil have, siger formand for By-, Plan- og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky(R). Det ændrede dog ikke ved, at et enigt udvalg valgte at følge en lille liste med ønsker fra Helsingør Handel, som forinden også havde holdt et møde med borgmester Benedikte Kiær(K).

