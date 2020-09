Udvalgsformand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Mette Lene Jensen, er en af dem, som medvirker i mødet om ældreplejen tirsdag. Foto: Allan Nørregaard

Udvalg indkalder til dialogmøde om værdige ældrepleje

Omsorgs- og Sundhedsudvalg vil tirsdag have et dialogmøde med Seniorrådet samt ledere og fællestillidsrepræsentanter ovenpå en sommer med historier og uheldige eksempler på manglende værdighed i ældreplejen.

Den 8. september mødes Omsorgs- og Sundhedsudvalget med Seniorrådet samt ledere og fællestillidsrepræsentanter til et temamøde for at drøfte og udvikle en værdig ældrepleje i Helsingør Kommune. Den seneste tids debat giver anledning til mødet, fortæller formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Mette Lene Jensen.

- Selvom vi i det daglige har stort fokus på værdighed, så giver den debat, der har været på det seneste, en anledning til at standse op, og drøfte med nogle af dem, der har berøring med ældreplejen. Her handler det om flere ting: Borgerne og deres pårørende skal høres, og der skal være gode vilkår for uddannelse og for at udføre det daglige arbejde. Ledelsen skal sætte rammerne og skabe en sund kultur, trivsel og motivation. Samtidig skal vi være skarpe på, hvem der får lov til at arbejde i ældrepleje og være klar til hurtigt at luge ud, hvis der er brodne kar, siger hun.

Formanden for Seniorrådet i Helsingør Kommune, Carsten Lind Olsen er tilfreds med, at rådet inddrages i arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen.

- Generelt så har vi en stor værdighed i ældreplejen her i Helsingør Kommune, og vi har heldigvis også et fint samarbejde med kommunen om, at inddrage de perspektiver vi som seniorer kan have uanset om vi er brugere eller pårørende. Men der er ingen tvivl om, at vi hele tiden skal arbejde med værdigheden, og at det altid kan blive bedre. Her er det ikke mindst vigtigt, at alle synspunkter bliver hørt og taget alvorligt, og derfor er jeg glad for, at vi afsætter tid til at komme bredt rundt om værdighed i ældreplejen, siger han.

Næstformand i Sundheds- og Omsorgsudvalget Duygu N. Aydinoglu ser også frem til mødet.

- Vi har så mange dygtige medarbejdere, der hver eneste dag gør en fantastisk indsats i ældreplejen. Derfor er det også så ødelæggende, når der kommer enkelte eksempler frem på noget, der ikke er værdigt, og som ikke afspejler hverdagen i ældreplejen. Men eksemplerne giver os dog en anledning til at standse op og tage en drøftelse med hinanden om, hvordan vi også i Helsingør Kommune bliver endnu bedre til at sikre en værdig ældrepleje. Og her skal vi lytte til både medarbejdere, de ældre og alle andre, der har tilknytning til plejen, siger hun.

Mødet den 8. september forventes at blive efterfulgt af flere drøftelser og møder om emnet, men i første omgang er det Seniorråd og Omsorgs - og Sundhedsudvalget der har sat hinanden stævne.