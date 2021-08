Dette projekt på hjørnet af Hovedvagtsstræde og Jernbanevej bliver ikke til noget. En del af baggrunden for planerne er nok, at Jeudan har haft svært ved at udleje butiks-, restaurations- og kontorlokalerne i den nuværende ejendom. Illustration: Kieler Architechts

Udvalg forkaster - indtil videre - to store projekter ved stationen

Projekt om 30 private ungdomsboliger på kendt hjørne blev afvist af udvalg. Afgørelse i projekt for Forex-bygning blev udsat.

Helsingør - 18. august 2021 kl. 09:40 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Hvis politikerne i By-, Plan- og Miljøudvalget uden indvendinger havde givet grønt lys til to projekter på Jernbanevej på det seneste møde, så havde indgangen til Helsingørs indre by fra stationen i løbet af kort tid have ændret markant karakter.

Men sådan gik det ikke, da to projekter fra henholdsvis hjørneejendommen Jernbanevej/Hovedvagtsstræde og Jernbanevej 2, Forex-bygningen, var på dagsordenen, fortæller udvalgets formand Christian Holm Donatzky(R).

Det største projekt handlede om den gule bevaringsværdige ejendom i hjørnet Jernbanevej/Hovedvagtsstræde, der er kendt for at huse et konditori og diverse spisesteder. Her havde ejeren, som er det store børsnoterede ejendomsselskab Jeudan, søgt om at få lov til at arbejde videre med et projekt, som ville tilføje yderligere 1,5 etager på hjørneejendommen.

Planen var at indrette 1., 2. og 3. sal til 30 private ungdomsboliger, og også udvide ejendommen i bredden ud mod baggården med en altangang, der også skulle fungere som indgang til boligerne.

Forvaltningen advarede mod planen, som man vurderede var en reel nedrivning af et bevaringsværdigt hus, i strid med lokalplanen og gav gener for naboerne.

- Heldigvis var der ikke flertal for idéen. Det ville jo være en nedrivning af en stor bevaringsværdig bygning, siger Christian Holm Donatzky.

Det var et flertal bestående af R, S og EL, der afviste projektet, mens K var positivt stemt.

Venter på skyggeanalyse - Både jeg og Jørgen Bodilsen(EL) ville have afvist forslaget, da det er for langt fra lokalplanen, siger udvalgsformanden om et projekt på adressen Jernbanevej 4/Bramstræde 2, som er et revideret og lavere projekt i 3,5 plan bestående af detailhandel/café i stueetagen og med 8 senioregnede boliger. Den nuværende bygninger, der ikke er bevaringsværdige, skal rives ned for at føre projektet ud i livet.

Det store problem ved projektet er, at projektet i strid med lokalplanen for Helsingør Indre by, som kun giver mulighed for byggeri i 2,5 plan. Derudover vil bebyggelsesprocenten være mellem 265 og 385 på de to grund, hvor lokalplanen siger 110. Men det hører med til billedet, at bebyggelsesprocenten i indre by generelt er høj og nabohuset, Hotel Skandia, er endnu højere.

Et flertal i udvalget bestående af K og S var positive overfor en dispensation, men det hele endte med, at sagen blev udsat, mens der bliver udarbejdet en analyse af skyggevirkninger ved projektet, for at sikre, at beboerne ud mod baggården ikke mister for meget dagslys.