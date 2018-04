Teknik-, miljø- og klimaudvalgets daværende formand Johannes Hecht-Nielsen (V) indviede i januar 2015 Cykelteket ved at pumpe denne cykel op sammen med landsformanden for Cyklistforbundet Jette Gotsche, hvorefter de kørte en tur. Foto: Allan Nørregaard

Udvalg: Sådan skal Cykelteket sættes til salg

Helsingør - 15. april 2018 kl. 04:33 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Værdien af cyklerne i kommunens nu lukkede cykel-bibliotek vurderes til lidt under en halv million kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. I forbindelse med det seneste budgetforlig blev det besluttet at spare et årligt beløb på cirka 300.000 kroner ved at lukke kommunens såkaldte »cykeltek« i Værftshallerne, som blev åbnet tilbage i januar 2015.

Visionen bag Cykelteket var at få flere borgere til at bruge cyklen som dagligt transportmiddel af hensyn til miljø og sundhed. På stedet kunne man eksempelvis låne lad- og elcykler i en periode, og derved blive inspireret til selv at erhverve sådanne ofte lidt dyrere cykler. Evalueringerne af tilbuddet, som blev kritiseret for ikke at være en kommunal kerneopgave, var ganske positive, da en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne viste, at en væsentlig del af brugerne var blevet inspireret til at bruge cyklen som en del af deres daglige transport. I løbet af perioden blev der registeret cirka 2150 udlån.

Sælges med bookingsystem

På det seneste møde i By-, plan- og Miljøudvalget skulle medlemmerne tage stilling til, hvad der skal ske med det nedlagte cykelteks 41 forskellige specialcykler, tre isolerede opbevaringscontainere og et bookingsystem. Samlet set vurderer forvaltningen i By, Land og Vand, at varelageret har en værdi på cirka 490.000 kroner.

I forhold til salgsprocessen, som skal overholde diverse udbudsregler, anbefalede forvaltningen en køreplan for et salg, som blev godkendt af et enigt udvalg.

Interesse fra andre kommuner

Køreplanen betyder, at Cykelteket først vil blive udbudt samlet med en lejekontrakt i Værftshallerne til en privat aktør/forening, som ønsker at fortsætte tilbuddet. Hvis ingen er interesseret i det, så vil varelager inklusiv container og bookingsystem blev udbudt samlet til en kommune eller forening andetsteds i landet, som vil oprette et cykeltek. Det fremgår af forvaltningen sagsfremstilling, at kommunen allerede har modtaget flere henvendelser fra interesserede købere udenfor kommunegrænsen.

Hvis det ikke lykkes at sælge det samlede varelager til en aktør, som vil drive cykelbibliotek, vil det blive sat til salg i et udbud, hvor alle private kan byde.

Hvis ikke man opnår en ordentlig samlet pris vil cyklerne blive udbudt til interesserede institutioner i Helsingør Kommune, fremgår det af referatet fra mødet i by-, plan- og miljøudvalget.

