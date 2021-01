Se billedserie Bygningerne her ved udgangen fra perronen på Helsingør Station er ikke bevaringsværdige og den ene af dem, som indtil fornylig husede Forex, fremstår noget slidt. Foto: Dall & Lindhardtsen

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg: Projekt ved station er alt for højt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg: Projekt ved station er alt for højt

4,5 etager i Helsingør indre by er for meget, mener udvalg om projekt ved Helsingør Station.

Helsingør - 14. januar 2021 kl. 10:43 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Ejeren af ejendommene Jernbanevej 4 og Bramstræde1 A, som er Lona Inge Vick fra Hornbæk, får ikke lov til at føre et boligprojekt i 4,5 plan, som er langt over, hvad lokalplanen for Helsingør Bykerne tillader.

Læs også: Vil bygge højt på lille grund foran travl station

For på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget blev projektet, som er tegnet af den lokale tegnestue Dall & Lindhardtsen, nemlig sendt tilbage til bygherren med besked om, at vende tilbage med et lavere projet.

Denne indstilling blev vedtaget af flertal i udvalget bestående af K og S, som øjensynlig er indstillet på, at der bliver bygget en etage højere end lokalplanens maksimalhøjde på 2,5 etager.

Omvendt valgte et mindretal bestående af udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R) og Helena Jørgensen(EL) at følge indstillingen fra kommunens administration om, at udvalget burde informere bygherre om, at projekter i dette område skal overholde lokalplanen.

Ejendomsudvikleren har i sin ansøgning lagt vægt på, at naboejendomme, som dog er langt, langt ældre end lokalplanen, er opført i fem plan. Det gælder blandt andet hotelejendommen på hjørnet Bramstræde/Jernbanevej.

Projektet, som altså blev sendt tilbage, omfattede 12 lejligheder og to erhvervslokaler i stueetagen.