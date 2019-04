Det ser ud til, at værestedet Klubben her på Svingelport er reddet. Men ikke desto mindre, så har bruger af Klubben og støtter af stedet tænkt sig at møde op til byrådsmødet mandag. Her vil der også blive afleveret op imod 1000 underskrifter. Det oplyser initiativtageren til underskriftsindsamlingen, som er Dorte Ø. Christensen, der også er bruger af tilbuddet. Hun afholdt også et møde med Henrik Møller(S) om sagen før udmeldingen om en redning. Foto: Sarah Marie Winther

Udsigt til stor debat om hastebesparelser

Når sagen om de bebudede hastebesparelser kommer på dagsordenen på mødet mandag aften i Byrådet, så står det efter det seneste møde i Økonomiudvalget endnu ikke klart, hvor mange af partierne bag det nuværende budgetforlig, der bakker op om de forslag til besparelser, som flertallene i først og fremmest Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, og Social- og Beskæftigelsesudvalget er kommet frem til. For på det seneste møde i Økonomiudvalget blev konklusionen nemlig, at forslagene - uden indstilling - blev sendt tilbage til drøftelse i partiernes grupper.

