Der er travlt i kommunen, hvis det skal lykkes at nedbringe ventetiden for borgere, der venter på førtidspension. Kommunen har faktisk på nuværende tidspunkt ikke råd til det. Foto: Allan Nørregaard

Udsatte rammes af pludselig pengemangel på jobcentret

Center for Job, Borgerservice og Teknologi, som blandt andet har ansvaret for borgere, der skal tildeles førtidspension, forventer at have 620 sager i 2020, der venter på at komme for rehabiliteringsteamet, som er dem, der tildeler førtidspension. Sagerne svarer til 88 møder - og det er altså møder, som kommunen er nødt til at afholde i en fart, hvis ventetiden ikke skal skride yderligere. Det er dårligt nyt, da ventetiden på sagsbehandlingen i forvejen er skredet, og ifølge dagsordenen til sidste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, så skal der mindst afholdes 110 møder i løbet af 2020 for at nedbringe ventetiden. Ud af de 110 møder er der 33 af dem, som altså ikke er finansieret i budgettet - det svarer til 726.000 kroner. Kommunen er altså nødt til cirka at afholde yderligere 22 møder for at nedbringe ventetiden. Møder, der ikke er råd til.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her