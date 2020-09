De formodede tyve bliver fremstillet ved et grundlovsforhør her i ved Retten i Helsingør. Foto: Sarah Marie Winther

Udlændinge anholdt for bølge af villa-indbrud

Klokken 10.51 torsdag anmeldte en 46-årig mandlig beboer på Mørdrupvej i Espergærde, at han havde opdaget to fremmede personer, som var på vej ind i hans have.

De to personer opdagede samtidig, at der var overvågning på stedet, og de skyndte sig derfor fra stedet. Mens anmelderen havde kontakt til politiet, fulgte han efter de to personer, og patruljer kunne derfor kort efter standse dem i krydset mellem Rugmarken og Bygmarken.

Her blev de to mænd, en 28-årig og en 30-årig og begge udenlandske statsborgere, anholdt og sigtet for forsøg på indbrud, oplyser Nordsjællands Politi.