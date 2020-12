Kommunalt ejede Helsingborgs Hamn anerkender risikoen for at smuglere er aktive, men har indført baggrundstjek af alle nyansatte ligesom alle lastbiler, som kører ind og ud af havnen bliver fotograferet. Det har ledelsen forklaret til Helsingborgs Dagblad. Foto: Andreas Norrie

Uden spor i sag om kokain for en milliard

Den svenske tolds kriminalafdeling indrømmer, at man ikke er kommet et skridt nærmere opklaringen af sag om 600 kilo kokain, som skulle losses i Helsingborgs

Svensk toldvæsen og politi håbede sammen med andre landes myndigheder dette efterår, at en såkaldt kontrolleret indførsel skulle afsløre en gruppe dybt professionelle narkotikasmuglere med tilknytning til havnen i Helsingborg. Containerhavnen, som er Sveriges næststørste, er centrum for en stor del af landets import af eksempelvis bananer fra de kokainproducerende lande i Mellemamerika som Ecuador.

