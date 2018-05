Kulturværftets Spisehus var ved åbningen drevet af en privat restauratør. Imidlertid endte restauratøren med at gå konkurs blandt andet på grund af problemer med køkkenet. Efterfølgende blev stedet sendt i et nyt udbud i 2013, hvor ingen bød. Foto: Pressefoto Foto: Nicolai Perjesi Photography

Udbud af kulturhus-caféer splitter udvalg

Helsingør - 14. maj 2018 kl. 04:26 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

S og EL forsøger at stoppe planlagt udbud af spisehusene på Kulturværftet og Toldkammeret. Det bliver i første omgang Økonomiudvalget, som skal forsøge at finde ud af, hvad der nu skal ske med det planlagte udbud af de to kommunalt ejede caféer på Kulturværftet og Toldkammeret, som i dag bliver drevet som en samlet virksomhed. Det var resultatet af det seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget, hvor medlemmerne var så uenige, at der ikke kunne skabes noget flertal for en indstilling til Økonomiudvalget.

Læs også: Kokkeskole for børn er en succes

Baggrunden for sagen var, at et flertal i det daværende byråd sidste sommer besluttede, at Kulturværftets Spisehus og Spisekammeret i Toldkammeret skulle sendes i udbud med virkning fra 2019 af både juridiske og politiske årsager.

Juridiske problemer

Imidlertid har forvaltningen i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i forbindelse med forberedelsen af udbuddet, som efter planen skulle offentliggøres i juli, bemærket, at der kunne opstå betydelige problemer med at udbyde de to caféer samlet, og man nemmere kunne få et attraktivt bud på Kulturværftets spisehus alene. I forhold til Toldkammeret kunne der ifølge forvaltningen og kommunens rådgivere hos advokatfirmaet HORTEN opstå juridiske problemer i forhold til den fremtidige drift af Toldkammeret, da kulturhusets nye familierettede profil i høj grad operer med eksempelvis med fællesspisning og folkekøkken som en del af programmet.

Derfor skulle medlemmerne af Kultur- og Turismeudvalget tage stilling til tre forskellige løsninger. Den ene var at fortsætte med et samlet udbud, som det oprindeligt var planen. Den anden løsning var to separate udbud, og den tredje var kun at udbyde Kulturværftets Spisehus og beholde Spisekammeret i Toldkammeret på Kommunale hænder.

Ønske om alternativ

På udvalgets møde stemte de tre konservative medlemmer Michael Mathiesen, Michael Lagoni og Janus Kyhl for at udbyde spisestederne i to selvstændige udbud.

Omvendt stillede Enhedslistens Haldis Glerfoss forslag om, at forvaltningen i stedet skulle undersøge, hvordan kommunen i forhold til blandt andet kommunalfuldmagten fortsat kan drive de to spisesteder. Dette forslag fik støtte af udvalgsformand Henrik Møller(S) og Betina Svingaaard(S). Med andre ord endte mødet uden, at der var flertal for nogle af indstillingerne.

