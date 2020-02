Udadreagerende kvinde tilbragte nat i detentionen

Natten til lørdag klokken lidt i 4 blev politiet tilkaldt til Axelhus Bodega på Sudergade i Helsingør. Her gik en udadreagerende 22 årig kvinde rundt foran bodegaen, og ifølge anmeldelsen tog hun på forbipasserende og skabte utryghed blandt beværtningens kunder.

Da politiet kom frem, vurderede de, at kvinden ikke var i stand til at tage vare på sig selv, og at hun var uligevægtig og påvirket af alkohol.