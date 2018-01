En lejlighed her på Kongensgade et blev brugt flere gang til et svindelnummer. Foto: Victor Viemose

Ubetinget fængsel til kvindelig bolig-svindler

Helsingør - 21. januar 2018 kl. 04:10 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 35-årig kvinde skal et halvt år i fængsel. Kvinden lejede eksmands lejlighed i indre Helsingør ud tre gange. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Ingen af en 35-årig svindlerskes ofre anede uråd, da de betalte betydelige summer indskud for en lejlighed på Kongensgade i det indre Helsingør eller i andre tilfælde overførte penge for nye iPhone-telefoner. Men alle blev de snydt af den kvindelige bedrager, der på gerningstidspunktet boede i Helsingør-området. Sagen drejer sig først og fremmest om tre episoder i foråret og sommeren i 2017, hvor boligsøgende blev vist rundt i lejligheden på Kongensgade, og blev bedt om at indbetale et depositum og indskud på hendes konto på mellem 10.000 og 16.000 kroner. Det viste sig, at hun slet ikke ejede lejligheden, men at det var hendes eksmands lejlighed, som hun havde nøglen til. Parret har også et barn sammen, og som Frederiksborg Amts Avis tidligere har beskrevet i en artikel, så var barnet tilstede i lejligheden under mindst en af fremvisningerne.

Skulle flytte til Nationernes Allé

Under en af fremvisningerne forklarede den 35-årige kvinde ifølge et af ofrene for bedrageriet, at hun ville flytte fra lejligheden til fordel for en villa på den dyre villavej Nationernes Allé, som ligger ud til Øresund.

Alt dette var med til, at mindst tre boligsøgende troede på hendes løfter - selv om de ikke blev fremvist en kontrakt.

Ven med Apple-ansat

Sagens fire mindste forhold handler om salg af Apple-mobiltelefoner, som aldrig blev leveret, selv om bedrageriofrene havde betalt det aftalte beløb.

Ofrene for fupnumrene var blandt andet en kvinde den 35-årige mødte på et kursus. Hun fik at vide, at telefonerne var billige, fordi hun havde en bekendt, som var ansat hos Apple.

Et anden køber af de ikke eksisterende telefoner var en mand, som hun mødte gennem hendes barns daginstitution, fremgår det af forklaringerne i retten.

Ubetinget fængsel

Ved en tilståelsessag ved Retten i Helsingør er den 35-årige kvinde nu blevet idømt et halvt års ubetinget fængsel for i alt syv forskellige bedrageriforhold. Retten fastslog, at der ikke var mulighed for at gøre dommen helt eller delvist betinget. Det skyldtes blandt andet omfanget, den lange periode bedragerierne foregik, og det faktum, at den 35-årige i både 2011 og 2012 var blevet dømt for bedrageri ved Københavns Byret og Retten på Frederiksberg. Den seneste dom var på tre måneders fængsel. Udover fængselsdommen blev kvinden også dømt til at betale en erstatning på samlet 76.500 kroner for de syv personer hun har snydt.

Den 35-årige valgte at modtage dommen.