Ubehøvlet gæst teede sig på McDonalds

Klokken 00.31 indløb der anmeldelse om, at en mand skabte uro på McDonald's på Kongevejen i Helsingør. Han var ubehøvlet over for personale og andre gæster på stedet. En patrulje kørte til stedet, hvor manden blev bortvist, og det samme gjorde sig klokken 01.07 gældende i 7/Eleven på Helsingør Station.