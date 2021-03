Det var varelageret på Shell i Helsingør, hvor ukendte gerningsmænd havde held med at skaffe sig adgang. Her stjal de cigaretter af en betydelig mængde. Foto: Andreas Norrie

Tyveri på Shell: Det her var hvad de stjal

Frederiksborg Amts Avis erfarer fra en person med indsigt i sagen, at Shell efter tyveriet har ændret protokol, for at undgå at en lignende episode kan opstå. Hvordan der er blevet ændret protokol, vides ikke.