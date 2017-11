Tyven kom to gange: Stjal meget dyre cykler fra garage

Tre cykler til en samlet værdi af 60.000 kroner er blevet stjålet fra en aflåst garage på Storesøvej i Tikøb.

Tyveriet er sket ad to omgange. Første gang var i tidsrummet fra mandag klokken 8 til tirsdag klokken 15. Her blev der stjålet en cykel af mærket Canondale Scalpel 2.

Da ejeren næste dag kom tilbage til det aflåste skur var yderligere to cykler blevet stjålet - den ene var også en Canondale Scalpel 2, mens den anden var en Canondale KTM.

De to hængelåse, som skuret af aflåst med, var savet over.