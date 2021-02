Tyven blev fanget på video

Et overvågningskamera samt danske og udenlandske kontanter blev udbyttet af et indbrud i en villa på Kastanievej. Det blev begået onsdag klokken 14. En rude til stuen blev knust for at to gerningsmænd kunne komme ind. De to blev af et vidne set flygte fra stedet i retning mod Aldi.

Signalementet af de to lyder:

A: mand, 15-17 år, 170-175 cm, almindelig af bygning, lys brun i huden. Iført sort hættetrøje.

B: mand, 15-17 år, 175-180 cm, kraftig af bygning, hvid i huden. Iført gulbrun bluse.