Tyve spolerede grill-drømme på campingplads

Det var en vild cocktail af tyvekoster, blandt andet bestående af mere end 100 gasflasker, som en 27-årig blev dømt til både fængsel og samfundstjeneste for.

Helsingør - 02. september 2021 kl. 04:41 Af Thomas Kellermann

- Det var ikke mig, der stjal dem. Jeg havde bare fortalt de andre, hvad jeg var interesseret i.

Det er omtrent sådan, det har lydt i en 27-årig mands forklaring i Retten i Helsingør, hvor han var tiltalt i tre forhold, fremgår det af en domsafsigelse fra retten.

Et af forholdene gik på, at 24 gasflasker til en samlet værdi af 26.930 kroner blev stjålet fra en campingplads på Planetvej i Hornbæk, hvor den 27-årige altså var sigtet for at stille en varebil til rådighed for nogle medgerningsmænd og instrueret dem i at stjæle gasflaskerne, som han havde en køber til. Det var også fremgangsmåden i et andet forhold, hvor 82 gasflasker til en værdi af 68.750 kroner blev stjålet fra et byggecenter i Helsinge. Den 27-årige havde ligeledes været med til at begå indbrud i Start i Kokkedal, hvor en bajonetsav, en vinkelsliber og otte kap-geringssave blev stjålet.

Kriminel historik Den 27-årige, der er far til to børn, er før dømt. Blandt andet for tyverier af værktøj fra byggepladser, men også for besiddelse af ammunition og kniv i en garage på Fiolgade i det centrale Helsingør. Dog var det ved et depotrum på Borsholmvej, at politiet i forbindelse med førnævnte tre forhold traf manden, hvorfor anklagemyndigheden også havde pålagt konfiskation af værktøjet og gasflaskerne, der altså sammenlagt var lige under 100.000 kroner værd. Dog protesterede den 27-årige mod konfiskation af bajonetsaven, vinkelsliberen, kap-geringssavene og 37 af gasflaskerne.

Lige lidt hjalp det imidlertid på, at han blev idømt fire måneders fængsel, hvoraf én skal afsones. Resten skal ikke afsones, såfremt den 27-årige ikke begår noget strafbart i et år og udfører ulønnet samfundstjeneste i 80 timer inden for seks måneder fra dommen. Alt det, anklagemyndigheden havde bebudet skulle konfiskeres, blev konfiskeret, og tiltalte skal ligeledes betale sagens omkostninger.