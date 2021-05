Tyve slog til på stort madmarked

To pengekasser, der formentlig var tomme, samt to kulsyrepatroner til et fadølsanlæg er mellem søndag aften klokken 21.00 og mandag morgen klokken 08.00 blevet stjålet fra Værftets Madmarked. Tyven har brudt en bagdør op for at skaffe sig adgang til tingene, oplyser Nordsjællands Politi.