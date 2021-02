Tyve på spil i weekenden: Fik pengeskab og møntsamling med sig

Naboen havde ikke gjort sig nogen observationer af interesse, og politiet er endnu ikke klar over, hvad der er blevet stjålet fra villaen, da de afventer, at beboeren kommer hjem. Dernæst vil der blive foretaget en gerningsstedsundersøgelse.

Kort efter, nemlig klokken 18.58, modtog politiet endnu en anmeldelse om et indbrud på Rønnebær Allé, hvor et ruden i et badeværelsesvindue var blevet knust. Tyven har været inde i soveværelset, hvorfra der er blevet stjålet et pengeskab, som angiveligt skulle indeholde 47.000 kroner, nogle smukker og værdipapirer. Indbruddet har fundet sted mellem klokken 18.30 og 18.50.