Tyve nappede gaverne under træet

De kom ikke ned gennem skorstenen, og de ankom formentlig heller ikke i en kane med rensdyr, men bortset fra det var det godt og vel en omvendt julemand, som ukendte gerningsmænd tirsdag lavede på Belvederevej i Helsingør. Tyvene havde nemlig den frækhed at stjæle flere indpakkede gaver under et indbrud, hvor kosterne også indebar smykker, et armbåndsur, to Ipads og en bærbar. Inbruddet fandt sted i tidsrummet mellem klokken 10.30 og 20.15, oplyser Nordsjællands Politi.