Tyv stjal fiskeudstyr og briller fra parkerede biler i sommerlandet

Fredag aften blev to biler i Hornbæk udsat for tyveri.

Det første tyveri skete omkring klokken 18. Her var en 53-årig kvinde, som var på ferie i Danmark, ude for at gå en tur i Hornbæk. Da hun kommer tilbage til sin bil, er sideruden knust og hendes taske, hvor der lå tre par briller og en ekstra bilnøgle til bilen, er blevet stjålet.