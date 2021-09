Så store er de springende tun på Sundet. Foto: Patrick Bengtsson

Tunen springer igen i Øresund

I de sidste 2 uger har tunen for alvor kommet ind i Øresund på jagt efter de store stimer af makrel. Snart starter Øresundsakvariets tunsafarier på Sundet.

Helsingør - 03. september 2021 kl. 20:21

Tunen springer igen i Øresund. Det sker allerede 14 dage inden årets tunsafarier for alvor er gået i gang har Øresundsakvariets naturformidlere nemlig på det sidste oplevet et væld af fantastiske scenerier med den store fisk som for alvor er kommet tilbage til Øresund.

I de sidste 2 uger har tunen for alvor kommet ind i Øresund på jagt efter de store stimer af makrel og sild som også er dukket op i store mængder og på næsten alle marsvinsafarierne i de sidste uger har vi set tunen springe el. plaske i overfladen.

Gymnasieelever gjorde store øjne

- Det har været så vildt at jeg tit har måtte knibe mig selv i armen og sige - "Er jeg virkelig i Danmark". Det har været helt utroligt og mange har fået deres førsteoplevelse med de springende kæmpefisk. Et godt eksempel var en gymnasieklasse fra Rødovre Gymnasium som for nogle uger siden var med skoletjenesten på Øresundsakvariet ude og undersøge Øresunds hydrografi. Imens vi var i færd med at trække måleudstyret op fra bunden sprang en stor tun ud af vandet tæt på båden til gymnasieeleverne store begejstring og høje skrig. Straks efter blev der stille på overfladen for så pludselig at blive brudt af voldsomme hvirvler og kæmpe silde- og fiskestimer der sprang ud af vandet i vanvittig flugt fra de store rovfisk. Pludselig var tunene i et vanvittig tempo flyttet sig flere hundrede meter væk og angreb nye stimer af forsvarsløse sild og makrel, siger leder af Øresundsakvariet Jens P. Jeppesen.

Et fantastisk område

Jens Peder Jeppesen ser det som en stor attraktion for Øresund, at tunen er kommet så stærkt igen. Der er en stor interesse for at komme ud og opleve disse store ikoniske fisk og det vil løfte hele områdets turisme og styrke interessen for vores allesammens unikke Øresund og i sidste ende kan tunens tilbagekomst måske gøre Øresund til den nationalpark el. andet beskyttet område som næsten alle ønsker den skal blive, mener han.

- Årsagen til at den atlantiske tun er tilbage i Øresund skyldes bl.a., at tunen er i god vækst i Nordatlanten. I mange år har der været meget strenge restriktioner overfor erhvervsfiskeri efter tun i bl.a. Middelhavet og dette har højst sandsynligt forårsaget at de store tun er i stor vækst og der er grund til tro at bestanden fortsat vil stige hvis restriktionerne fortsætter, siger Jens Peder Jeppesen.

- En anden grund til tunens trivsel i Øresund er at der er masser af makrel og sild i Øresund. I kæmpemængder. Tunen elsker begge dele. Og Øresund fungerer som en tragt, som silden og makrellen skal igennem. fortæller akvariechefen.

Rekordmange tunsafarier Grundet sidste års store interesse for at komme ud på Øresund og se tunen springe har Øresundsakvariet i år arrangeret rekordmange tunsafarier. I år bliver det til 42 offentlige udbudte ture i september og oktober måned mens der sidste år blev til 15 offentlige tunsafarier på Øresund. I 2018 startedes turene med kun 4 ture.

Muligheden for at Øresundsakvariet har kunnet arrangere disse mange ture har været fordi Helsingør Kommune har givet turprogrammet et økonomisk boost. Det har givet muligheden for at få uddannet flere skippere og hjælpere til de mange ture.

Ingen garanti men store chancer

Øresundsakvariet kan selvfølgelig ikke garantere at alle ombord akvariets store RIB gummibåd får set en springende tun men chancerne er gode. Sidste år så Øresundsakvariet faktisk tunene springer eller plaske på ca. 70 % af turene og det må siges at være ret unikt. Tunen skal jo ikke op og trække luft ligesom marsvinet og andre hvaler men springer udelukkende grundet dens specielle jagtadfærd tæt på overfladen hvor store stimer af makrel, sild og hornfisk skrækslagne bliver jagtet rundt

Inden turene vises en kort intro til tunens adfærd så man er godt udrustet til turen og ved hvad man skal kigge efter, siger Jens Peder Jeppesen, marinbiolog og akvarie- og museumschef på Øresundsakvariet under Biologisk Institut.

Tunsafaribilletter kan bookes gennem Øresundsakvariets hjemmeside