Tryk på genbrugsplads: Trafikken omlægges fra fredag

Besøgende er gode til at holde afstand og vise hensyn – men for at undgå kø på Skindersøvej omlægges dele af trafikken fra fredag, oplyser Forsyning Helsingør

Af hensyn til sikkerheden - og på råd fra Helsingør Kommune - har vi derfor valgt at være på forkant og omlægge trafikken, så vi ikke risikerer, at Skindersøvej bliver blokeret af ventende bilister, fortæller Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Til tider har køen af ventende biler på Gørlundevej næsten nået ud på Skindersøvej. I samråd med Helsingør Kommune og Helsingør Politi er det besluttet at foretage en mindre og midlertidig omlægning af trafikken, der skal minimere risikoen for kødannelse på Skindersøvej, der forbinder Ålsgårde med Espergærde.

Fra fredag den 3. april - og indtil andet er meldt ud - vil trafikken blive omlagt således, at trafikanter, der kommer sydfra på Skindersøvej allerede skal dreje fra mod venstre ad Holmenevej (ved Planteskolen) via Skibstrupvej og Gørlundevej op til genbrugspladsen. Udkørsel fra genbrugspladsen kan ske

Kapacitetsgrænsen nået Besøgstalene fra de første to dage efter genåbningen viser, at der har været 724 bilister tirsdag og 857

- Vi opfordrer stadigvæk alle borgere i kommunen til at overveje nøje, om det nu også er nødvendigt at køre på genbrugspladsen - eller om det kan vente til senere. Kan det ikke vente, så er det gode råd, at pakke bilen smart, så aflæsningen kan foregå hurtigst muligt - og så er det en god idé at udnytte hele åbningstiden fra kl. 8 til 18", foreslår Jens Bertram.