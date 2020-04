Trusler og hærværk: Cyklist blev truet med tæsk

Klokken 16.50 tirsdag blev det anmeldt, at en 25-årig mandlig cyklist klokken 15.50 var blevet standset af to personer på Fredensborgvej i Tikøb. I første omgang havde de to personer ifølge den 25-årige kørt tæt forbi ham, og i den forbindelse havde han gestikuleret efter dem. De standsede kort efter bilen og blokerede vejen for den 25-årige og truede ham med et bat.

Den ene slog med battet mod cyklens forhjul, hvorved det blev ødelagt. Herefter forlod de to personer stedet i bil. På baggrund af vidneforklaringer fandt Nordsjællands Politi frem til den formodede gerningsmand, en 39-årig mand fra Helsingørområdet, som blev sigtet for hærværk, oplyser politiet.