Truede sig til sprut på Shell-tank

Klokken 09.42 mandag blev det anmeldt, at en mand søndag klokken 05.25 og igen klokken 23.15 kom ind på Shell-tanken på Kongevej, hvor han bad om at få udleveret noget spiritus. Han tog ved et af sine besøg hånden ned i lommen, hvorefter han udtalte, at hvis ikke han fik det udleveret, ville han komme ind bag disken og tømme lageret. Manden fik herefter udleveret en flaske spiritus og forlod der på stedet.