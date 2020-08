Fra Netto i Ålsgårde stjal den 24-årige kendte kriminelle fire elefantøl og et par underbukser. Hun er han idømt 60 dages fængsel for trusler og tyverier.

Truede med bordben og vodkaflaske

I sin hjemby Ålsgårde er han kendt og berygtet for sin voldsomme og truende adfærd og sin talrige tyverier - ikke mindst fra Netto og Circle K. Og selvom det ikke er store beløb, han stjæler for, så lod en domsmandsret i Retten i Helsingør alligevel forstå, at nu er tålmodigheden brugt op. Den 24-årige er netop blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel blandt andet for trusler mod to kvinder om natten den 2. januar på Omgangen i Ålsgårde. De to kvinder, som var berusede, blev truet med både et bordben og en vodkaflaske af den påvirkede 24-årige. Han havde ifølge dombogen blandt andet sagt: »I skal ikke ringe til politiet for ellers skærer jeg halsen over på jer« - eller lignende.

