Troede bilen var defekt: katalysator stjålet

Mellem onsdag og torsdag i sidste uge er der stjålet en katalysator fra en Toyota, som holdt på Jernbanevej. Bilens ejer troede først, at udstødningen var defekt, da han satte sig ind i den for at køre, men da bilen kom på værksted, blev det konstateret, at katalysatoren var stjålet. Tyveriet blev anmeldt til Nordsjællands Politi mandag klokken 16.32.