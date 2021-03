Varebilstyve har blandt andet senest slået til her på søndre Strandvej.

Trods tre anholdte i sagen: Nye tyve går efter varebiler

Ifølge Nordsjællands Politi modtog de en anmeldelse klokken 09.01, om værktøj stjålet fra en varevogn. Tyveriet var sket mellem søndag klokken 16.00 og mandag klokken 07.30. Her havde bilen holdt parkeret på Søndre Strandvej. Gerningspersonerne havde skaffet sig adgang til varebilen ved at bryde bagdøren op med et koben eller lignende.