Trods super borgermøde: Byforening støtter ikke HH-forbindelse

Ulemperne er flere end fordelene ved en fast HH-forbindelse, mener formand for Espergærde Byforening Keld Olsen, der kalder projektet for en ren underskudsforretning.

Helsingør - 04. marts 2021

Tirsdagens borgermøde om den eventuelle faste forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, som tiltræk mere end 125 interesserede borgere, byrådspolitikere og fagfolk, møder stor ros fra Keld Olsen, formand for Espergærde Byforening, selvom det ikke ligefrem rykkede ved hans holdning til aftenens tema.

- Jeg synes stadig, at det er en rigtig dårlig idé med en HH-forbindelse. Jeg synes til gengæld, at der skal lyde en stor ros til administrationen og Byrådet. Det er rigtig flot, at de har formået at lave et virtuelt borgermøde med så mange deltager, og hvor så mange spørgende kommer til orde, fortæller han.

Det er blandet andet det økonomiske aspekt i projektet, som Keld Olsen mener på bedste vis afspejler, hvor skidt ideen om en fast forbindelse er. Med afsæt i den indledende, strategiske analyse, lavet af Vejdirektoratet i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og det svenske Trafikverket, præsenterede Thomas Sick Nielsen, projektleder fra Vejdirektoratet, økonomien bag de to scenarier - en kombineret vej- og baneforbindelse eller en ren vejforbindelse - for mødedeltagerne.

Her stod det klart, at en kombineret vej- og baneforbindelse vil koste 42 milliarder kroner, hvilket delvist skal finansiere gennem brugerbetalinger, mens det vil kræve et tilskud på 14 milliarder. En ren vejforbindelse vil derimod generere et overskud på 2,4 milliarder. I begge tilfælde er det beregnet ud fra et tidsscenarie på 40 år.

- Det blev tydeligt på mødet, hvor kæmpestor en underskudsforretning det her projekt er. I beregningerne er der ikke engang taget højde for det tab som Øresundsbroen vil lide i brugerbetalinger. Her vil der ifølge analysen køre 5.000 færre køretøjer om dagen, og dermed vil det generere et underskud på 16 milliarder i løbet af 40 år. Det bekræftede Thomas Sick Nielsen også selv på mødet, lyder det fra Keld Olsen.

Katastrofe for naturen

En ting er økonomien, noget andet er al den natur, som vil blive ødelagt, hvis man skal etablere tunneller til fra Helsingør til Sverige. Ifølge Keld Olsen er der grund til at forvente, at det ikke kan lade sig gøre at bore en tunnel til Sverige, som projektet på nuværende tidspunkt ellers tager udgangspunkt i. I stedet kan det af tekniske og geologiske årsager være nødvendigt at lave en såkaldt sænketunnel, som bliver gravet ud i stedet for boret.

- Rent ingeniørfagligt peger alt på, at det vil være bedst at lave en sænketunnel, for her vil risiciene være færre. En sådan tunnel vil være hel katastrofal set i forhold til naturen, og det vil aldrig kunne genoprettes og gøres rigtig godt igen. Det vil være helt forfærdeligt for området, siger han og tilføjer, at fordelene ved en fast forbindelse er langt færre end ulemperne.

- Fordelene - de er fugle på taget, og derfor kan vi i byforeningen ikke støtte projektet. Man har eksempelvis også talt tidsbesparelsen, som en økonomisk gevinst, men en pause på færgen skal man ikke kimse af. Det er tid, der kan bruges på mange andre ting, og er derfor ikke spildtid. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan, man bør gøre det op, lyder det fra byforeningens formand, Keld Olsen.

