Trods stramninger: Kommunen bør stadig finde boliger til flygtninge

Når flygtninge bliver taget imod ude i kommunerne, får de tilbudt en midlertidig bolig med lav husleje, indtil deres livssituation og økonomi rækker til, at de kan finde en mere permanent løsning. Før i tiden var det kommunernes opgave at tilbyde de permanente boliger, men med en ændring i Integrationsloven, der trådte i kraft 1. marts 2019, har kommunerne ikke længere denne forpligtelse. Dermed er det op til kommunerne selv at udarbejde en politik på området, og derfor skal medlemmerne af Social- og Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune på næste møde den 6. juni drøfte, hvorvidt det fremover stadig skal være kommunens ansvar at finde permanente boliger til flygtninge eller ej.

En ny stramning af integrationsloven gør det muligt for kommunerne selv at bestemme om de vil hjælpe flygtninge med at finde permanente boliger. Nu skal Helsingør Kommune gøre op, hvad de vil.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her