Også i Roskilde åbner Falck et testcenter til kviktes Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Trods rygter: Ingen udskiftning af lyntestfirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trods rygter: Ingen udskiftning af lyntestfirma

Den seneste uges tid har der været rygter om, at et andet firma skulle have ansvaret for lyntest af borgerne i Helsingør, men det viste sig ikke at være rigtigt

Helsingør - 17. februar 2021 kl. 04:25 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Først var det Copenhagen Medical, der stod for lyntest af borgerne i Helsingør. Derefter vandt SOS International et udbud, der gjorde, at de havde ansvaret for lyntest i Region Hovedstaden. En opgave, som de hyrede Medicals Nordic til, hvorefter Copenhagen Medical rykkede ud af kommunen. Så blev Medicals Nordic fyret, og efterfølgende måtte SOS International lynteste med eget personale.

Læs også: Skolepiloter giver elever et aktivt break

Falck eller Copenhagen Medical?

Der har været udskiftning nok, men alligevel gik der i sidste uge rygter om, at Region Hovedstaden arbejdede på at få et nyt firma til at stå bag lyntest. Her blev Falck af flere nævnt som et oplagt valg, ligesom også Copenhagen Medical blev nævnt, da de tidligere har stået for lyntest i kommunen.

Bliver varselsperioden ud

Rygterne havde dog ikke noget på sig. Det er således fortsat SOS International, der står for at teste borgerne i Helsingør Kommune. Det gør de sammen med Testcenter Danmark, og der er intet der tyder på, at et skift er tæt. Derfor må det formodes, at SOS International, der er blevet opsagt med 30 dages varsel, bliver varselsperioden ud.

Man kan derfor blive lyntestet af SOS International i færgeterminalen alle dage fra klokken 05.45-22.00. Det er gratis og kræver ikke tidsbestilling. Der er typisk svar efter 15 minutter. I lokalerne ved siden af ved spor 13 kan man blive testet gratis via den klassiske PCR-test. Her er der åbent tirsdag, torsdag og lørdag fra klokken 8.00-20.00. Det kræver dog tidsbestilling.

relaterede artikler

Ungdomsskolen står bag ny lyntest af lærerne 12. februar 2021 kl. 10:03

Underleverandør fyret: Mobile lyntest fungerede heller ikke 11. februar 2021 kl. 09:43

Lyntestcenter er rykket til færgeterminalen 03. februar 2021 kl. 13:36